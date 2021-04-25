Детали травмы Мораеса

Шахтер в обычном режиме готовился к матчу 23 тура УПЛ против Александрии. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес получил серьезную травму после подачи с углового.

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Форвард неудачно приземлился после того, как пробивал головой после подачи с углового. Борьбы в этом эпизоде ​​не было, Мораес просто упал на правую ногу и порвал крестообразную связку.

Важно! По предварительным оценкам клубных медиков, восстановление футболиста займет около 6 месяцев.

В понедельник, 26 апреля, натурализованный бразилец отправится на медицинское обследование в Барселону. Поэтому игрок не поможет сборной Украины на Евро-2020, а также пропустит начало нового сезона в УПЛ.