Детали травмы Мораеса
Шахтер в обычном режиме готовился к матчу 23 тура УПЛ против Александрии. Нападающий "горняков" Жуниор Мораес получил серьезную травму после подачи с углового.
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Форвард неудачно приземлился после того, как пробивал головой после подачи с углового. Борьбы в этом эпизоде не было, Мораес просто упал на правую ногу и порвал крестообразную связку.
В понедельник, 26 апреля, натурализованный бразилец отправится на медицинское обследование в Барселону. Поэтому игрок не поможет сборной Украины на Евро-2020, а также пропустит начало нового сезона в УПЛ.
- В этом сезоне Мораес провел в "черно-оранжевой" футболке 25 матчей во всех турнирах, в которых наколотил в ворота соперников 9 голов и отдал одну результативную передачу. В футболке команды Андрея Шевченко нападающий забил 1 гол.