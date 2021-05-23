Украина – Бахрейн 1:1

Голы: Цыганков, 90 + 1 – Дхия, 75 (пен)

Украина в этом матче не могла рассчитывать на своих лидеров, выступающих в иностранных чемпионатах – Яремчука, Зинченко, Малиновского и Ярмоленко. Поэтому тренерский штаб мог проверить ближайший резерв. А также новые игровые схемы.

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Но места в стартовом составе не нашлось и для Цыганкова и Сидорова. А место в воротах занял Трубин. Зато нападающим был Беседин.

Украина активно начала матч, и много владела мячом. Иногда это доходило до 75% игрового времени. Вот только моментов у ворот соперника почти не было. А те удары, которые были, к опасности не приводили.

Гости тоже не часто беспокоили Трубина. Единственный опасный момент – рикошет после удара, но голкипер вовремя среагировал.

Такая игра не слишком устраивала тренерский штаб, поэтому на второй тайм вышли сразу три свежих игрока – Цыганков, Довбик и Судаков. "Сине-желтые" начали сильнее давить на ворота соперника, но забить так и не удалось. Хотя Довбик имел шанс. Но обыграв голкипера, с острого угла попал в штангу.

Зато на 75-й минуте матча одна из немногих атак гостей привела к назначению пенальти. Аль-Хумайдан получил пас в штрафной, где его сбил Трубин. Арбитр тут же назначил пенальти. Пробивать пошел Дхия. Он пробил "паненкой", в то время как Трубин бросился в угол ворот.

Спас от поражения сборную Украины Цыганков. Уже в компенсированное арбитром время он в касание пробил после мощного прострела Довбика.

Видеообзор матча Украина – Бахрейн

Украина играет вничью. И продолжает подготовку на Евро-2020. Далее Украину ждут еще два товарищеских матча перед стартом чемпионата Европы – против северной Ирландии (3 июня, Днепр) и Кипра (7 июня, Харьков).