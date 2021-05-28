Это второй раз Аллегри становится главным тренером Ювентуса. После ухода из туринского клуба в 2019 году он нигде не работал.

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Хотя за пять лет, что Аллегри работал в Ювентусе, команда пять раз становилась чемпионом Италии. И еще четыре раза за это время выигрывала кубок страны, оформляя золотой дубль. Также Ювентус дважды за три года доходил до финала Лиги чемпионов. Но выиграть так и не удалось. В целом за эти пять лет команда выиграла 11 трофеев.

Ювентус в этом сезоне выступил крайне неудачно (хотя команда и выиграла Кубок и Суперкубок Италии). В Лиге чемпионов "старая сеньора" вылетела еще на стадии 1/8 финала, уступив Порту. А в чемпионате Италии команда могла оказаться за пределами топ-4, поэтому не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона. И только в последнем туре благодаря тому, что Наполи не обыграл Верону, туринский клуб все же занял четвертое место.

На сколько рассчитан контракт Аллегри с Ювентусом – не сообщается. Перед тем СМИ писали о соглашении на четыре года.