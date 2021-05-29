Коноплянка та Коваленко офіційно пропустять Євро-2020

Збірна України зазнала ще двох кадрових втрат перед чемпіонатом Європи-2020. Віктор Коваленко та Євген Коноплянка не встигли відновитись від травм.

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У обох гравців однакове ушкодження – надрив задньої поверхні стегна, через яке хлопці не встигають відновитися до початку фінального турніру. Обидва гравці вже залишили розташування національної команди.

Кадрові проблеми збірної України

Коваленко та Коноплянка стали четвертим та п'ятим українськими футболістами, які пропустить чемпіонат Європи через пошкодження. Також збірній не допоможуть відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм. Також Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника Динамо Віталія Буяльського. У гравця тріщина у ступні.

Зараз команда Андрія Миколайовича активно готується до чемпіонату Європи. Збірна вже провела спаринг проти Бахрейну, який завершився сенсаційною нічиєю 1:1. На наших хлопців чекають ще два контрольні спаринги – проти Північної Ірландії (3 червня) та Кіпру (7 червня). Поєдинки відбудуться у Дніпрі та Харкові відповідно.

Массіміліано Аллегрі знову очолив Ювентус

Італійський Ювентус не довго був без головного тренера. Через декілька годин після того, як Андреа Пірло був відправлений у відставку, туринський клуб оголосив про призначення Массіміліано Аллегрі.

Це вдруге Аллегрі стає головним тренером Ювентуса. Після звільнення з туринського клубу в 2019 році він ніде не працював.

На скільки розрахований контракт Аллегрі з Ювентусом – не повідомляється. Перед тим ЗМІ писали про угоду на чотири роки.

Узбекистан U-21 здолав Україну та виграв турнір імені Лобановського

28 травня молодіжна збірна України поступилася Узбекистану та програла турнір імені Валерія Лобановського у Києві.

Узбекистан забив по голу в кожному з таймів. Відзначимо, що в середині другого тайму гості залишилися в меншості, але команда Руслана Ротаня не скористалася чисельною більшістю.

Україна U-21 завершила товариський турнір на останньому місці. Переможцем меморіалу Лобановського-2021 стала збірна Узбекистану.

Олег Омельчук – чемпіон Європи зі стрільби

На чемпіонаті Європи зі стрільби кульової збірна України здобула ще дві нагороди. Олег Омельчук виборов золоту нагороду, а Віктор Банькін став бронзовим призером.

Українці змагалися у фіналі у вправі МП-6 (стрільбі з довільного пістолета на 50 метрів).