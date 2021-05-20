У Буяльского возникли проблемы со здоровьем, а по итогам обследования стало известно, что у игрока трещина в ступне. Повреждение было получено в финале Кубка Украины.

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Буяльский начал подготовку к евро вместе с другими игроками, прибывшими в Харьков 15 мая. Во время беговой работы Буяльский не испытывал никаких проблем, однако когда начались игровые нагрузки, появилась боль в ноге, которая только нарастала.

Восстановление Виталия займет около месяца, поэтому на Евро игрок точно не поедет. 20 мая Буяльский покинул расположение сборной.

Мощная результативность Буяльского

Это досадная потеря для сборной Украины. Об этом говорит статистика Виталия в прошлом сезоне.

Хавбек был одним из лучших в составе Динамо. Во всех турнирах провел 35 матчей, забил 9 голов и сделал 9 результативных передач.