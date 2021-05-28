Украинцы соревновались в финале в упражнении МП-6 (стрельба из произвольного пистолета на 50 метров).

К теме Сборная Украины по стрельбе победила на чемпионате Европы, одолев в финале Россию

Это не первая награда украинских стрелков на чемпионате Европы в хорватском Осиеке: