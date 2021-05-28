Украинцы соревновались в финале в упражнении МП-6 (стрельба из произвольного пистолета на 50 метров).
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Это не первая награда украинских стрелков на чемпионате Европы в хорватском Осиеке:
- Елена Костевич, Полина Колесникова и Юлия Коростылева – чемпионки Европы по стрельбе из пневматического пистолета.
- Валентина Гончарова, Виктория Рыбовалова и Галина Авраменко – чемпионки Европы в упражнении ГП-12 и серебряные призерки в упражнении ГП-11а.
- Олег Царьков – серебряный призер в упражнении ГП-6.
- Виктория Рыбовалова – бронзовый призер в упражнении ГП-12.