МанСити победил ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов

Французский ПСЖ и английский Манчестер Сити сыграли первый матч полуфинала Лиги чемпионов. Победу праздновали гости. Произошло это после того, как на поле вышел украинец Александр Зинченко. После его паса отличился Кевин Де Брюйне, который сравнял счет. А уже потом Марез вывел "горожан" вперед ударом со штрафного.

Теперь команды ожидает второй матч в Манчестере 4 мая.

Победа Олимпика и ничья во львовском дерби

28 апреля состоялись и два перенесенные матчи УПЛ.

Команды провели второй матч подряд.

Для Олимпика это первая победа в 2021 году.

Заря с 35-й минуты играла в меньшинстве после удаления вратаря Василя.

Форвард Олимпика Каргбо получил тяжелый перелом ноги в этом матче. С поля его забрал автомобиль скорой помощи

Второй раз в сезоне львовское дерби заканчивается вничью.

Как и в первом матче, не обошлось без удаления у хозяев поля. На этот раз красную карточку получил Михоуби.

За Львов гол забил Эрнест, который в начале сезона выступал за Рух

Ворота Львова защищал Ильюшенков, который тоже зимой перешел из Руха. А во втором тайме на поле вышел еще один бывший игрок Руха Брикнер. Он тоже только зимой сменил одну львовскую команду на другую. В воротах Руха стоял Бандура, который в прошлом сезоне перешел из Львова.

Скандал в украинском хоккее

Федерация хоккея Украины и Украинская хоккейная лига готовятся к суду. Все из-за право проведения чемпионата следующего сезона. Разобрались, почему возник конфликт и кто от этого может пострадать.

Украина уступила Чехии в отборе на гандбольное Евро-2022

Сборная Украины по гандболу в Запорожье сыграла пятый матч отбора на чемпионат Европы-2022. Соперником украинской сборной была Чехия. Украина уступила 26:28. И теперь для того, чтобы занять второе место в группе, команды надо выигрывать 2 мая в Брно.

Возвращение Выхрист, бой Тайсона и Льюиса, Майвезер против блогера

Непобедимый украинский боксер тяжелого веса Виктор Выхрист готовится провести второй бой в 2021 году. Выхрист вернется в ринг 15 мая.

Легенды мирового бокса американец Майк Тайсон и британец Леннокс Льюис могут снова разделить один ринг. "Железный Майк" анонсировал бой с Льюисом в сентябре 2021 года.

Непобедимый боксер Флойд Мейвезер-младший возвращается на профессиональный ринг. Американец летом 2021 года сойдется со звездным блогером Логаном Полом. Поединок должен был состояться еще в феврале 2021, но был перенесен на 6 июля из-за пандемии коронавируса.

Изменение в календаре Формулы-1

Канада отказалась проводить этап Формулы-1 в этом сезоне. Вместо нее гонки состоятся в Турции. Гран-при запланировано на 11-13 июня.