Львов – Рух 1:1

Голы: Эрнест, 33 – Кондраков, 53 (пен)

Удаление: Михоуби, 57 (Львов)

Этот матч команды должны были провести между собой еще 13 марта. Но из-за подготовки "Арены Львов" к матчам сборной Украины, командам негде было сыграть. Тогда же решили перенести игру на позже.

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Обе команды пока еще не гарантировали себе места в УПЛ на следующий сезон. Львов в случае победы в этом матче это мог бы сделать. А победа Руха нужна в борьбе с Минай и Ингульцом за спасительные места в турнирной таблице.

Львов лучше начал этот матч. Уже в начале встречи Михоуби мог открывать счет, но не пробил голкипера.

Рух же в середине первого тайма таки отправил мяч в ворота – результативным ударом отметился Борячук. Но арбитр после просмотра VAR не засчитал взятие ворот – Стаменкович сфолил в атаке.

Возможность открыть счет у противоположных ворот упустил Ренан. Он довольно долго обрабатывал мяч перед голкипером, дав время защитнику догнать себя и заблокировать удар.

И все же Львову удалось первому забить в этом матче. Результативный удар на счету Эрнеста. Стоит отметить, что игрок этот сезон начинал именно в составе Руха, и во время празднования гола "передал приветствие" бывшим партнерам. Да и в целом немало игроков уже по ходу этого и прошлого сезона перешли из одной львовской команды в другую. Среди таких и оба вратаря этого матча Ильющенков и Бандура.

Видео гола Эрнеста

Но удержать преимущество в этом матче Львову не удалось. Роковым для команды стал отрезок времени между 53-й и 57-й минутами. Сначала Бусько опрометчиво сыграл рукой в собственной штрафной, и арбитр назначил пенальти, который реализовал Кондраков. А через несколько минут Михоуби получил вторую желтую карточку в матче и оставил хозяев поля в меньшинстве.

Видео гола Кондракова с пенальти

Рух в большинстве так и не сумел дожать соперников. Поэтому Львовское дерби в очередной раз закончилось вничью – матч первого круга команды сыграли 0: 0.

Таким образом за три тура до конца чемпионата ни Львов, ни Рух не гарантировали себе места в УПЛ на следующий сезон. И за два матча так и не смогли обнаружить более сильного в дерби.