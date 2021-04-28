Возвращение Мейвезера

Флойд Мейвезер вернется на ринг в выставочном бою. Поединок должен был состояться еще в феврале 2021 года, но был перенесен на 6 июля из-за пандемии коронавируса.

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Боксеры выйдут на ринг на Hardrock Stadium в Майами. Поединок состоится со зрителями на трибунах. Бой можно будет посмотреть на телеканале Showtime по системе платной трансляции.

6 июля 2021 года в Майами. Я и Логан Пол будем драться на Hardrock Stadium. Mayweather Promotions, Fanmio и Showtime объединились, чтобы устроить эпический ивент. Билеты поступят в продажу на следующей неделе,

– говорится в посте Мейвезера.