МанСіті переміг ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ та англійський Манчестер Сіті зіграли перший матч півфіналу Ліги чемпіонів. Перемогу святкували гості. Сталося це після того, як на поле вийшов українець Олександр Зінченко. Після його пасу відзначився Кевін Де Брюйне, який зрівняв рахунок. А вже згодом Марез вивів "містян" вперед ударом зі штрафного.

Тепер на команди очікує другий матч у Манчестері 4 травня.

Перемога Олімпіка та нічия у львівському дербі

28 квітня відбулися і два перенесенні матчі УПЛ.

Команди провели другий матч поспіль.

Для Олімпіка це перша перемога у 2021 році.

Зоря з 35-ї хвилини грала у меншості після вилучення воротаря Васіля.

Форвард Олімпіка Каргбо отримав важкий перелом ноги у цьому матчі. З поля його забрав автомобіль швидкої допомоги

Вдруге в сезоні львівське дербі закінчується внічию.

Як і в першому матчі, не обійшлося без вилучення у господарів поля. Цього разу червону картку отримав Міхоубі.

За Львів гол забив Ернест, який на початку сезону виступав за Рух

Ворота Львова захищав Ільюшенков, який теж взимку перейшов з Руху. А в другому таймі на поле вийшов ще один колишній гравець Руху Брікнер. Він теж лише взимку змінив одну львівську команду на іншу. У воротах Руху стояв Бандура, який в минулому сезоні перейшов зі Львова.

Скандал в українському хокеї

Федерація хокею України та Українська хокейна ліга готуються до суду. Все через право проведення чемпіонату наступного сезону. Розібралися, з чого виник конфлікт та хто від цього може постраждати.

Україна поступилася Чехії у відборі на гандбольне Євро-2022

Збірна України з гандболу в Запоріжжі зіграла п'ятий матч відбору на чемпіонат Європи-2022. Суперником української збірної була Чехія. Україна поступилася 26:28. І тепер для того, щоб посісти друге місце в групі, команди треба вигравати 2 травня в Брно.

Повернення Вихриста, бій Тайсона та Льюїса, Майвезер проти блогера

Непереможний український боксер важкої ваги Віктор Вихрист готується провести другий бій у 2021 році. Вихрист повернеться у ринг 15 травня.

Легенди світового боксу американець Майк Тайсон і британець Леннокс Льюїс можуть знову розділити один ринг. "Залізний Майк" анонсував бій з Льюїсом у вересні 2021 року.

Непереможний боксер Флойд Мейвезер-молодший повертається на професійний ринг. Американець влітку 2021 року зійдеться з зірковим блогером Логаном Полом. Поєдинок повинен був відбутись ще у лютому 2021 року, але був перенесений на 6 липня через пандемію коронавірусу.

Зміна в календарі Формули-1

Канада відмовилася проводити етап Формули-1 в цьому сезоні. Замість неї гонки відбудуться в Туреччині. Гран-прі заплановане на 11- 13 червня.