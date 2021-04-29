ПСЖ – Манчестер Сити 1:2

Голы: Маркиньос, 15 – Де Брюйне, 64, Марез, 71

Удаление: Гуйе, 78 (ПСЖ)

Обе команды вышли на эту игру почти в оптимальных составах. Вот только места в старте не нашлось для украинца Александра Зинченко. Однако защитник "горожан" вышел на поле во втором тайме на замену. И стал автором результативной передачи.

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И до этого в первом тайме ПСЖ, лучше начав игру, создал несколько моментов у ворот Едерсона. И если с первым ударом Неймара и рикошета от Диаша голкиперу удалось справиться благодаря невероятной реакции, то после удара Маркиньоса она не спасла. Защитник ПСЖ отметился ударом головой после подачи с углового.

Видео гола Маркиньоса

Однако пропущенный гол не слишком смутил МанСити. Команда продолжала игру в свою игру. Вскоре свой момент получил Бернарду Силва после навеса от партнера и пробивал в падении с острого угла. Но Навас среагировал.

Впоследствии Паредес в сногсшибательном прыжке добрался ногой до мяча, который летел в ворота и спас парижан от пропущенного гола.

И лучший момент сравнять счет в первом тайме Мансити потеряли, когда Фоден пробивал по воротам. перед ним не было соперников, кроме голкипера, и Навас справился с ударом соперника.

Во втором тайме продолжалась та же игра, что и в первом тайме. Хозяева "Пар де Пренс" нагнетали, а гости – выжидали. И таки дождались своих моментов. Произошло это после того, как на поле вышел Зинченко. Именно он отдал пас на Де Брюйне. Бельгийский полузащитник навешивал в штрафную. Но до мяча никто так и не дотянулся, чем озадачил Наваса, и тот влетел в ворота.

Видео гола Де Брюйне

А потом Манчестер Сити вышел вперед. Команда получила право на штрафной перед воротами. Игроки ПСЖ выстроили стенку, Верратти даже лег за ней, чтобы мяч не пролетел по низу. Но после удара Мареза мяч "прошил" стенку, пролетев между Паредесом и Кимпембе и влетел в ворота.

Видео гола Мареза

Еще хуже ситуация для ПСЖ стала тогда, когда Гуйе получил прямую красную карточку. Он грубо сыграл сзади в ногу Гюндогану.

МанСити побеждает на выезде. И теперь 4 мая сыграет домашний поединок против ПСЖ за право выхода в финал Лиги чемпионов.