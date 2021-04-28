Олимпик – Заря 2:1

Голы: Бабенко, 53, Тейшейра, 71-Аллахьяр, 90+1

Удаление: Василь, 32 (Заря)

Так случилось, что Заря и Олимпик провели два матча чемпионата друг против друга подряд. 25 апреля они провели календарный матч в Запорожье, а 28 апреля – перенесенную игру первого круга в Чернигове. Именно здесь Олимпик вынужден проводить домашний матч после того, как команде запретили проводить игры в Киеве на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

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Олимпик в 2021 году еще не побеждал. Соответственно не побеждал и наставник дончан Юрий Калитвинцев. Поэтому Олимпик опустился в зону вылета. Зато Заря до этой игры "держала" интригу в чемпионате, ведь оставалась среди претендентов на серебряные медали. Но для этого надо было побеждать Олимпик. Тогда отставание от Шахтера составляло бы лишь одно очко.

Обе команды активно начали матч. Поэтому голкиперам часто пришлось вступать в игру.

Первыми мяч в ворота отправили игроки Зари. Кочергин пробил с линии штрафной – Кичак отбил ногами. Первым на добивании оказался Лунев – голкипер Олимпика снова отразил. Но после того мяч отлетел к Громову, который таки пробил мимо голкипера и в ворота.

Но радость луганчан была не долгой. Арбитр Николай Балакин отправился пересмотреть повтор, и не засчитал взятие ворот. Все из-за офсайда у Лунева.

Ключевой момент в матче произошел на 32-й минуте матча. Голкипер Зари Никола Василь вышел на перехват мяча. Он был первым, но после столкновения с ним травму получил Ибрагим Каргбо. Нога игрока Олимпика выгнулась в неестественной форме. За это Балакин решил показать красную карточку Василю. Каргбо же с поля забрала скорая помощь.

Удаление получил и помощник главного тренера Зари Сергей Попов, который выражал свое недовольство.

Воспользоваться своей игрой в большинстве Олимпику удалось уже во втором тайме. При этом первый гол в ворота Зари был забит несколько забавным способом – Лебеденко в штрафной площадке с первой попытки не попал по мячу, чем немного обескуражил соперников. И лишь после этого сбросил под удар партнеру – Бабенко отправил мяч точно в цель.

Видео гола Бабенко

Впоследствии Олимпик создал еще несколько возможностей. Наиболее реальна была у Нкенга – однако он не переиграл Шевченко во время выхода один на один.

И все же Олимпик второй гол в матче забил. Лебеденко отдал пас на Тейшейру, а уже в штрафной француз обыграл соперника и пробил мимо голкипера.

Видео гола Тейшейры

Один гол Заря в этом матче таки отквитала – уже в компенсированное арбитром время отличился вышедший на замену Аллахьяр.