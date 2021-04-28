Бой состоится осенью

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон заявил, в сентябре 2021 года планирует сразиться с экс-чемпионом мира Ленноксом Льюисом.

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Я собираюсь сразиться с Льюисом. Сентябрь,

– сказал Тайсон.

Ожидалось, что 54-летний Тайсон встретится с выдающимся американцем Эвандером Холифилдом. Третий бой боксеров должен был состояться 29 мая в Майами.

Информацию о поединке подтвердил Холифилд. Но неожиданно стороны не смогли договориться о деньгах за бой. Вместо Тайсона 58-летний Холифилд встретится с Кевином МакБрайдом.

Тайсон проигрывал Льюису

Леннокс Льюис и Майк Тайсон провели бой 8 июня 2002 года.

Льюис одержал победу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBC, IBF и IBO, которые принадлежали ему. Также британец получил вакантный титул чемпиона мира по версии авторитетного боксерского журнала The Ring.

Леннокс нокаутировал Тайсона в 8 раунде.

В марте 2021 года Леннокс Льюис заявил, что готов провести еще один поединок с американцем. По его словам, все будет зависеть от любопытства фанатов к возможному бою.