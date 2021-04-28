Выхрист возвращается
28-летний Выхрист заявил, что следующий бой проведет уже 15 мая. Седьмой поединок украинского боксера на профи-ринге состоится в Гамбурге (Германия).
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По словам Выхриста, он до сих пор не знает, кто станет его соперником. В то же время впервые в бою Виктора будет регламентировано 10 раундов.
Статистика непобедимого Выхриста
- Чемпион Европейских игр 2019 года Выхрист дебютировал на профессиональном ринге в феврале 2020 года. Украинец за 55 секунд нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.
- Второй поединок чемпион Европы 2017 года провел против харьковчанина Семена Пахомова и вновь одержал досрочную победу.
- Третий бой Выхриста состоялся 20 сентября. В Днепре был нокаутирован Габриэль Энгуэма из Испании. 31 октября Выхрист в Германии техническим нокаутом одолел Якупа Саглама.
- В ноябре 2020 года Выхрист встретился с поляком Камилом Соколовски и впервые выиграл по очкам. Предыдущий поединок Виктора состоялся 13 марта. Виктор снова по очкам одолел Вильмера Васкеса. Бой длился 8 раундов.