Выхрист возвращается

28-летний Выхрист заявил, что следующий бой проведет уже 15 мая. Седьмой поединок украинского боксера на профи-ринге состоится в Гамбурге (Германия).

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По словам Выхриста, он до сих пор не знает, кто станет его соперником. В то же время впервые в бою Виктора будет регламентировано 10 раундов.

Статистика непобедимого Выхриста