Эпизод произошел на 32-й минуте матча между Олимпиком и Зарей. В игровом моменте Каргбо и голкипер луганчан Василь столкнулись в борьбе за мяч.

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Во время столкновения нога Каргбо выгнулась.

Видео момента столкновения Каргбо и Василя

Арбитр Николай Балакин не сразу понял что произошло в этом эпизоде. Поэтому пошел просматривать видеоповтор. Ведь голкипер первым оказался на мяче и выбил его. Лишь после этого произошло столкновение.

И после просмотра повтора арбитр решил показать прямую красную карточку Василю. Поэтому Заря осталась в меньшинстве.

Все это время, пока арбитр смотрел повтор и выносил решение, Каргбо на поле оказывали первую медицинскую помощь. И игрок покинул поле на носилках – его сразу со стадиона на машине скорой помощи отправили в больницу.

Уже после матча стало известно, что у Каргбо перелом большой и малой берцовой кости. Его отправили в Киев, где ему сделают операцию.

"Осадок остался. Ничего там умышленного не было, два игрока боролись. Подлости никакой не было. Удаление? Спорный мяч, динамика. Не хочется разбирать, но самое главное, что подлости со стороны Василя не было", – заявил после матча главный тренер Олимпика Юрий Калитвинцев.

Стоит отметить, что Каргбо выступает в Олимпике на правах аренды. Права на игрока принадлежат киевскому Динамо.