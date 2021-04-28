Начало конфликта: выборы президента федерации

Иск в суд за право проведения чемпионата Украины по хоккею – лишь еще один этап противостояния между Федерацией и УХЛ. Начался же он несколько раньше, когда в конце 2020 года проходили выборы президента ФХУ.

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Среди претендентов тогда был и нынешний председатель правления общественной организации ХК "Сокол-Киев" Алексей Житник. Но его к выборам не допустили. В ФХУ это решение объяснили тем, что согласно уставу "кандидатов должно выдвигать общее собрание обособленных подразделений". Житника таким образом не выдвинули. Поэтому 18 декабря новым президентом ФХУ стал Георгий Зубко, который до этого был вице-президентом Федерации.

Все время до самого голосования Украинская хоккейная лига, которая и была одним из инициаторов выдвижения Житника, высказывала немало претензий. И даже требовала от Минмолодежспорта реорганизации федерации. Под соответствующим письмом подписались все 8 представителей хоккейных клубов УХЛ. Но ничем это не закончилось.

Федерация наносит второй удар

Новый виток напряженных отношений между федерацией и УХЛ возник, когда ФХУ выразила "обеспокоенность ситуацией, сложившейся в чемпионате Украины по хоккею с шайбой среди мужчин, поскольку национальное первенство не способствует улучшению подготовки главной команды страны". Там решили провести аудит соревнований. А УХЛ были выдвинуты требования относительно изменений в регламенте проведения чемпионата Украины:

принять лимит на количество легионеров – до 10 хоккеистов;

установить четкие международные паузы в соревновательном календаре для подготовки сборной Украины во время проведения национального первенства;

установить дату завершения чемпионата Украины за 15 суток до старта мирового первенства.

После этого Геннадий Зубко даже встретился с хоккеистами. На сайте ФХУ указано, что инициаторами встречи стали сами хоккеисты – представители Белого Барса Роман Благой и Сергей Бабинец, Всеволод Толстушко и Владимир Алексюк из Кременчуга, а также Дмитрий Нименко и Андрей Михнов из киевского Сокола.

"Спортсмены выразили беспокойство относительно их будущей хоккейной карьеры, ведь для большинства из них это не просто хобби или любимое дело, а способ обеспечения семьи. В частности, участники встречи обсудили ситуацию, которая сложилась в украинском чемпионате с легионерами и уровнем зарплат отечественных хоккеистов", – отчитались после встречи в пресс-службе федерации.

Генеральный директор УХЛ Сергей Варламом все обвинения назвал попыткой Федерации "скрыть свое полное бездействие". По его словам, легионеры в чемпионате присутствуют. Но за один сезон в УХЛ выступает до 120 украинских игроков.

Сейчас, давя на патриотизм, Федерация, откровенно говоря, пытается скрыть свое полное бездействие. Мы подняли за 5 лет с колен украинский хоккей, мы несем все расходы за организацию единолично все 5 лет. Помощи от ФХУ не было – ни финансовой, ни организационной. Все, что сейчас достигнуто: сайт, соцсети, трансляции, новые клубы, оргструктура – это все сделала лига. Так где 5 лет была Федерация и куда инвестировала деньги?,

– отметил Варламов.

Что касается лимита на легионеров, то, по словам Варламова, клубы просто не смогут заполнить заявку в таком случае.

"Нам катастрофически не хватает игроков. На уровне детского и юношеского хоккея, которыми по определению обязана заниматься федерация, все практически уничтожено. Где взять украинских игроков, если за последние годы не провели ни одного нормально молодежного чемпионата? У нас не существует нормальной модели перехода из детского хоккея во взрослый", – убежден Варламов.

Третья схватка: кто будет проводить чемпионат

26 апреля на сайте УХЛ было опубликовано сообщение о приеме заявок от команд для участия в чемпионате на следующий сезон. Там же отметили, что свою заявки уже подало семь клубов.

В тот же день на странице в фейсбук ФХУ было опубликовано сообщение, что "УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины".

"ФХУ пригласила УХЛ к дальнейшему сотрудничеству и предложила заключить новый договор на равных условиях. Однако ответа от УХЛ федерация не получила", – говорится в сообщении.

В ответ Сергей Варламов заявил, что у них есть действующий договор на организацию турнира.

"Мы хотим напомнить ФХУ о том, что договор о сотрудничестве УХЛ и федерации на проведение национального чемпионата подписан до 30 апреля 2022 года. Этот договор был подписан от 5 сентября 2019 года и вплоть до 30 апреля 22 года лига официально имеет право на организацию чемпионата Украины. Мы будем действовать исключительно в правовом поле и обяжем ФХУ выполнить договор, подписанный ими в 2019 году", – заявил Варламов.

И УХЛ таки пришлось подать иск в суд о признании договора действующим. Эту информацию подтвердили в ФХУ. И назвали свою причину того, почему решила разорвать эту сделку

"Федерация имеет полное право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть соглашение в случае невыполнения контрагентом условий соглашения. Так, после проведения аудита ФХУ нашла немало нарушений в деятельности УХЛ, которые неприемлемы ни для федерации, ни для украинского хоккея в целом. Это является полноценным основанием для прекращения сотрудничества ФХУ с УХЛ", – отметили Федерации.

Кроме того, в ФХУ убеждают, что "договор не предусматривал передачу права на проведение чемпионата Украины по хоккею с шайбой".

"Деятельность УХЛ нарушает уставную цель и цели Федерации хоккея Украины, что уже привело к немалым негативным последствиям. Главная цель ФХУ – защищать права и интересы каждого субъекта украинского хоккея – от украинских арбитров и до игроков сборных Украины. Чтобы и дальше реализовывать эту цель, Федерация хоккея Украины была вынуждена прекратить совместную работу с УХЛ над чемпионатом Украины по хоккею с шайбой", – заявили в федерации.

Пострадает сборная

В этой всей ситуации может быть немало тех, кто пострадает. И среди них – сборная Украины. 26 апреля главный тренер сборной Вадим Шахрайчук назвал список 29 игроков, которых вызвал на сбор. И уже 27 апреля федерация сообщила, что около 10 игрокам-кандидатам в главную команду страны руководством их клубов не разрешено ехать на сборы, запланированные 4-13 мая.

"Вызовы хоккеистам уже дважды были направлены всем клубам, однако ответы до сих пор не получены от ХК "Донбасс", ХК "Краматорск", ХК "Мариуполь" и ХК "Белый Барс", – сообщили в Федерации.