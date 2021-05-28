Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины на Евро-2020
Сборная Украины понесла еще две кадровые потери перед чемпионатом Европы-2020. Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка не успели восстановиться от травм.
Также сборной не помогут сразу два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы. Также Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо Виталия Буяльского. У игрока трещина в ступне.
Черноморец официально вернулся в УПЛ
В матче 28-го тура первой лиги Черноморец на выезде обыграл Металлист-1925 со счетом 1:0.
Уже в начале матча гости получили отличный шанс открыть счет. Брагарь заработал пенальти на себе. Удар успешно выполнил Путря.
- Это позволило одесской команде набрать 58 очков, стать недосягаемой для Агробизнеса за два тура до финиша и выйти в УПЛ.
- Теоретически по очкам Черноморец может догнать Николаев, однако одесская команда имеет преимущество в личных встречах (2:0 и 1:1).
Зинедин Зидан покинул Реал
Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского Реала. Наставник дважды приходил к рулю испанского клуба.
Ранее сообщалось, что такое свое решение Зидан сообщил футболистам команды еще перед матчем 35 тура Ла Лиги с Севильей. К слову, встреча завершилась боевой ничьей 2:2.
Олимпик может не получить аттестат, после чего прекратит существование
3 июня пройдет исполком УАФ, на повестке дня – утверждение результатов работы аттестационной комиссии. Один из трех клубов, которые должны участвовать в следующем сезоне УПЛ, рискует не получить доступ к соревнованиям.
Скорее всего, Олимпик не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе, и может прекратить свое существование.