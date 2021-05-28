Коваленко и Коноплянка не сыграют за сборную Украины на Евро-2020

Сборная Украины понесла еще две кадровые потери перед чемпионатом Европы-2020. Виктор Коваленко и Евгений Коноплянка не успели восстановиться от травм.

Также сборной не помогут сразу два футболиста Шахтера – нападающий Жуниор Мораес и защитник Валерий Бондарь. Оба получили травмы. Также Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо Виталия Буяльского. У игрока трещина в ступне.

Черноморец официально вернулся в УПЛ

В матче 28-го тура первой лиги Черноморец на выезде обыграл Металлист-1925 со счетом 1:0.

Уже в начале матча гости получили отличный шанс открыть счет. Брагарь заработал пенальти на себе. Удар успешно выполнил Путря.

Это позволило одесской команде набрать 58 очков, стать недосягаемой для Агробизнеса за два тура до финиша и выйти в УПЛ.

Теоретически по очкам Черноморец может догнать Николаев, однако одесская команда имеет преимущество в личных встречах (2:0 и 1:1).

Зинедин Зидан покинул Реал

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского Реала. Наставник дважды приходил к рулю испанского клуба.

Ранее сообщалось, что такое свое решение Зидан сообщил футболистам команды еще перед матчем 35 тура Ла Лиги с Севильей. К слову, встреча завершилась боевой ничьей 2:2.

Возглавить "Королевский клуб" могут легенда команды Рауль или Массимилиано Аллегри. Последний уже два года находится без работы.

Олимпик может не получить аттестат, после чего прекратит существование

3 июня пройдет исполком УАФ, на повестке дня – утверждение результатов работы аттестационной комиссии. Один из трех клубов, которые должны участвовать в следующем сезоне УПЛ, рискует не получить доступ к соревнованиям.

Скорее всего, Олимпик не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе, и может прекратить свое существование.