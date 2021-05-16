Зидан покидает Мадрид

Дороги Реала и 48-летнего специалиста расходятся. Преемником Зинедина Зидана может стать легенда мадридского клуба Рауль.

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Наставник уже сообщил о своем решении футболистам мадридского клуба. Об этом он рассказал команде еще перед матчем 35 тура Ла Лиги с Севильей. К слову, встреча завершилась боевой ничьей 2:2.

Сейчас француз ведет столичный клуб к чемпионству в Испании. Отставание Реала от лидера Атлетико за два тура до конца сезона составляет лишь 2 очка.

По информации Mundo Deportivo, кроме легендарного нападающего Реал может возглавить Массимилиано Аллегри. Тренер уже два года находится без клуба.