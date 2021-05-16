Зидан покидает Мадрид
Дороги Реала и 48-летнего специалиста расходятся. Преемником Зинедина Зидана может стать легенда мадридского клуба Рауль.
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Наставник уже сообщил о своем решении футболистам мадридского клуба. Об этом он рассказал команде еще перед матчем 35 тура Ла Лиги с Севильей. К слову, встреча завершилась боевой ничьей 2:2.
Сейчас француз ведет столичный клуб к чемпионству в Испании. Отставание Реала от лидера Атлетико за два тура до конца сезона составляет лишь 2 очка.
По информации Mundo Deportivo, кроме легендарного нападающего Реал может возглавить Массимилиано Аллегри. Тренер уже два года находится без клуба.
- Ранее услугами наставника серьезно заинтересовался ПСЖ. Руководители клуба уже якобы даже успели связаться с Зиданом о дальнейшем сотрудничестве.
- Зимой 2016 года француз возглавил Реал. Под руководством Зидана команда стала первой в истории, выигравшей три Лиги чемпионов подряд.
- Контракт тренера с "Королевским клубом" истекает 30 июня 2022 года. Однако наставник решил разорвать соглашение досрочно.