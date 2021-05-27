По информации источника, скорее всего, Олимпик не получит аттестат, потеряв право выступать в элитном дивизионе и может прекратить свое существование.

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Проблемы других клубов

Пока есть вопросы, которые касаются, прежде всего, клубной инфраструктуры и к Десне с Ингульцом.

Впрочем, по имеющейся информации, эти команды будут допущены к участию в чемпионате УПЛ условно и им предоставят время для устранения недоработок.

Обратите внимание! В новом сезоне в чемпионате УПЛ должны выступать 16 команд.