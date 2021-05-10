Реал – Севилья 2:2

Голы: Фернандо, 22, Ракитич, 78 (пен.) – Асенсио, 67, Азар, 90+4

Смотрите также Динамо потеряло двух футболистов перед финалом Кубка Украины

Уже в начале встречи Бензема отправил мяч в сетку ворот соперника. Но гол был отменен после просмотра VAR через офсайд. А "легальный" мяч забили гости. Отличился Фернандо.

После перерыва счет удалось сравнять Асенсио. Но довольно быстро Ракитич ударом с точки снова вывел свою команду вперед. А на четвертой компенсированной минуте Азар спас поединок для "сливочных".

Отрыв Атлетико от Реала и Барселоны в турнирной таблице остался неизменным – два очка. Севилья отстает от лидера на шесть очков за три тура до финиша, сохраняя лишь математические шансы на титул.

Реал – Севилья видеообзор