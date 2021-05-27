Реал остался без тренера

Мадридский клуб официально объявил о том, что дороги Реала и Зинедина Зидана расходятся. В последнем сезоне-2020/2021 "сливочные" под руководством француза заняли 2 место в Ла Лиге и не взяли ни одного трофея.

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Ранее сообщалось, что такое свое решение Зидан сообщил футболистам команды еще перед матчем 35 тура Ла Лиги с Севильей. К слову, встреча завершилась боевой ничьей 2:2. Возглавить "Королевский клуб" могут легенда команды Рауль или Массимилиано Аллегри. Последний, уже в течение двух лет находится без работы.