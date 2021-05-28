Коваленко та Коноплянка не зіграють за збірну України на Євро-2020

Збірна України зазнала ще двох кадрових втрат перед чемпіонатом Європи-2020. Віктор Коваленко та Євген Коноплянка не встигли відновитись від травм.

Також збірній не допоможуть відразу два футболісти Шахтаря – нападник Жуніор Мораес та оборонець Валерій Бондар. Обидва зазнали травм. Також Андрій Шевченко не зможе розраховувати на півзахисника Динамо Віталія Буяльського. У гравця тріщина у ступні.

Чорноморець офіційно повернувся в УПЛ

У матчі 28-го туру першої ліги Чорноморець на виїзді обіграв Металіст-1925 з рахунком 1:0.

Вже на початку матчу гості отримали відмінний шанс відкрити рахунок. Брагар заробив пенальті на собі. Удар успішно виконав Путря.

Це дозволило одеській команді набрати 58 очок, стати недосяжною для Агробізнесу за два тури до фінішу і вийти в УПЛ.

Теоретично за очками Чорноморець може наздогнати Миколаїв, однак одеська команда має перевагу в особистих зустрічах (2:0 і 1:1).

Зінедін Зідан покинув Реал

Зінедін Зідан покинув пост головного тренера мадридського Реалу. Наставник двічі приходив до керма іспанського клубу.

Раніше повідомлялось, що таке своє рішення Зідан повідомив футболістам команди ще перед матчем 35 туру Ла Ліги з Севільєю. До слова, зустріч завершилась бойовою нічиєю 2:2.

Очолити "Королівський клуб" можуть легенда команди Рауль або Массіміліано Аллегрі. Останній вже протягом двох років перебуває без роботи.

Олімпік може не отримати атестат, після чого припинить існування

3 червня відбудеться виконком УАФ, на порядку денному – затвердження результатів роботи атестаційної комісії. Один з трьох клубів, які повинні брати участь у наступному сезоні УПЛ, ризикує не отримати доступ до змагань.

Швидше за все, Олімпік не отримає атестат, втративши право виступати в елітному дивізіоні і може припинити своє існування.