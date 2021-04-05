Киевское Динамо сохранило отрыв от Шахтера в 7 очков, а Будивельнык выиграл Кубок Украины. Обзор главных новостей спорта за 4 апреля в дайджесте Спорт 24.

Будивельник – обладатель Кубка Украины

Черкасские Мавпы и Будивельник в столице сыграли финал Кубка Украины по баскетболу 2021 года. Победу одержал киевский клуб.

Смотрите также Опубликован первый трейлер "Космического джема 2" с ЛеБроном Джеймсом: видео

Черкасские Мавпы – Будивельник 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)

Команды провели достаточно ровную первую четверть, в которой небольшим преимуществом владел Будивельник. Во второй 10-минуте номинальные гости нарастили преимущество и ушли на большой перерыв за +14.

В дальнейшем Будивельник еще больше наращивал свое преимущество и не позволил Черкасским Мавпам вернуться в игру.

Киевляне победили Мавп 93:70 и завоевали пятый трофей в истории клуба.

Динамо сохранило отрыв над Шахтером

В воскресенье, 4 апреля, завершился 20 тур украинской Премьер-лиги (УПЛ). Воскресная программа тура была открыта в Ужгороде, где Минай разошелся миром с Колосом.

К слову Легендарный Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста

Следующая игра состоялась в Полтаве, где местная Ворскла противостояла действующему чемпиону Украины Шахтеру. В нервном противостоянии Шахтер одержал победу благодаря дублю Жуниора Мораеса.

Нападающий в свой день рождения забил свой 100 гол и обошел Андрея Ярмоленко.

Подсластить успех Шахтера могла Александрия, которая вечером принимала лидера УПЛ – Динамо. Хозяева поля открыли счет, однако в середине тайма Динамо восстановило паритет.

Хотя киевляне и преобладали, но игра шла к ничьей. Только на 90 минуте победу для Динамо вырвал Жерсон Родригес. Следовательно, Динамо за 6 туров до завершения сезона сохранило отрыв над Шахтером в 7 очков.

Усик сохранил место в рейтинге The Ring

Украинский боксер Александр Усик сохранил свою позицию в обновленном рейтинге The Ring. Усик продолжает входить в десятку лучших боксеров тяжелого веса по версии The Ring.

Это интересно Тайсон Фьюри опубликовал мощный баннер с Усиком: фото

Непобедимый украинец в дальнейшем удерживает 10 место. Для Усика это уже 16 неделя в рейтинге. The Ring впервые включил Усика в рейтинг

в конце 2020 года.

В рейтинге произошли только два изменения. Диллиан Уайт поднялся на 3 место после победы над Александром Поветкиным. Россиянин опустился на 8 строчку.

Обладателем пояса The Ring в дальнейшем остается Тайсон Фьюри. На первом месте в рейтинге Энтони Джошуа.

Рейтинг тяжелого веса от The Ring

Чемпион Тайсон Фьюри (Великобритания)