Тайсон Фьюри опубликовал мощный баннер с Усиком: фото
Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри соскучился по боксу, поэтому взял урок по редактированию фото. Британец опубликовал мощный баннер, в котором нашлось место украинцу Александру Усику.
Источник:твиттер Тайсона Фьюри
Здесь есть только один король
Фьюри опубликовал баннер с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, Диллианом Уайтом, чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.
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Рядом с четырьмя боксерами Тайсон разместил и себя. Также 32-летний Фьюри добавил две надписи к баннеру. Один в комментариях, а другой – на самом баннере.
"Должен остаться только один" и "здесь есть лишь один король".
- Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны провести бой за звание абсолютного чемпиона мира. Боксеры уже заключили контракт на 2 поединка, но до сих пор не определились с датой и местом поединка.
- Александр Усик – официальный претендент на титул WBO, который принадлежит Джошуа.
- В то же время Диллиан Уайт после того, как нокаутировал Александра Поветкина, вновь претендует на пояс WBC.
- Собственно Фьюри получил титул WBC в феврале 2020 года, когда досрочно одолел Уайлдера. Американец не получил реванш, который был прописан контрактом.
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