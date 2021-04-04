Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри соскучился по боксу, поэтому взял урок по редактированию фото. Британец опубликовал мощный баннер, в котором нашлось место украинцу Александру Усику.

Здесь есть только один король

Фьюри опубликовал баннер с экс-чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером, Диллианом Уайтом, чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.

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Рядом с четырьмя боксерами Тайсон разместил и себя. Также 32-летний Фьюри добавил две надписи к баннеру. Один в комментариях, а другой – на самом баннере.

"Должен остаться только один" и "здесь есть лишь один король".