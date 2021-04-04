Александрия и Динамо вечером 4 апреля закрыли программу 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Нервный поединок завершился тяжелой победой Динамо.

Александрия – Динамо 1:2

Голы: Ситало, 14 – Шапаренко, 35 (п), Родригес, 90

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Уже на 8 минуте Динамо потеряли роскошный момент выйти вперед. Киевляне провели атаку левым флангом. Де Пена прострелил в штрафную, где Караваев пробил точно в створ ворот, но Панькив вибил мяч в штангу. И атака гостей продолжилась. Мяч отлетел на Буяльского, который в падении пробил головой. Мяч с линии выбил защитник.

Александрия быстро оправилась от острой атаки киевлян и открыла счет в матче. После заброса в штрафную Ковалец сбросил на Ситало и тот прошил Бущана точным ударом с близкого расстояния.

Динамо было сложно пройти оборону Александрии, поэтому киевляне не чурались дальних ударов. Один из таких на 22 минуте нанес де Пена. Уругваец целил в верхний угол, но Панькив уверенно забрал мяч в руки.

Александрия была близка, чтобы удвоить преимущество на 30 минуте. Киевляне неудачно вышли из обороны, в результате чего хозяева получили шанс для быстрой атаки. В итоге Лучкевич нанес удар из пределов штрафной, однако Бущан отбил мяч.

На 32 минуте Динамо заработало пенальти. Мирошниченко в штрафной сыграл рукой после прострела Кендзёры. Арбитр после использования системы VAR указал на точку. Пенальти уверенно реализовал Шапаренко!

Окрыленное успехом Динамо могло выйти вперед на 38 минуте. После навеса со штрафного с левого фланга Забарный пробил головой в правый нижний от Панькива угол. Голкипер совершил чудесное спасение.

Еще один сейв Панькив сделал после удара Караваева в дальний нижний угол. Футболист Динамо пробивал из пределов штрафной.

На 57 минуте Александрия формально осталась без главного тренера Владимира Шарана. Арбитр удалил тренера хозяев.

Динамо владело инициативой и использовало свое преимущество на 63 минуте. Миколенко вошел в штрафную и прострелил на Караваева. Александр пробил точно, но арбитр отменил взятие ворот из-за активного офсайда у Буяльского.

Сразу после этого момента Панькив спас Александрию после дальнего удара Сидорова.

Николай Шапаренко мог вырвать положительный результат для Динамо на 77 минуте. Николай удачно сыграл на подборе и пробил в нижний угол. Но и на этот раз Панькив был на высоте.

Еще одна возможность у Динамо была на 82 минуте. Буяльский великолепным пасом вывел Беседина на рандеву с Панькивым. Вратарь отбил мяч, но Караваев не успел на добивание.

На 90 минуте Динамо таки использовало свое преимущество и отпраздновало легальный гол. Родригес обыгрался с партнером и из пределов штрафной сильно пробил в ближний угол. Панькив не смог отбить мяч.

Благодаря победе Динамо смогло сохранить отрыв в 7 очков над Шахтером. Александрия имеет 26 очков и занимает 7 место.

Александрия – Динамо видеообзор