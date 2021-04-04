Донецкий Шахтер победил полтавскую Ворсклу в рамках 20 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). "Горняки" отпраздновали уверенную победу на выезде.

Ворскла – Шахтер 0:2

Голы: Мораес, 42, 62

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Шахтер после сенсационного поражения Львову в предыдущем туре должен был реабилитироваться перед болельщиками в игре с Ворсклой. Для того чтобы подготовиться к матчу, обе команды имели 2 недели из-за паузы на матчи сборных.

Мощный тайм от Шахтера

Шахтер лучше вошел в игру и создал более острые моменты, чем полтавчане.

Первый момент у ворот Ризныка возник на 10 минуте. Кривцов великолепным пасом нашел на правом фланге Додо. Бразилец неудачно прострелил в штрафную, но мяч после рикошета оказался у Соломона.

Хавбек Шахтера пробил в правый от Ризныка нижний угол и попал в штангу. Мяч от стойки попал в голову голкипера, но не залетел в ворота. После этого "горняки" устроили обстрел ворот Ворсклы, но так и не отличились.

На 28 минуте гостей мог вывести вперед Майкон. Бразилец взялся исполнить штрафной с опасной позиции, но совсем немного не попал.

Своим моментом отличиться должна была и Ворскла. На 29 минуте Луизао навесил в штрафную и мяч транзитом от головы Тилля оказался у Якубу. Легионер Ворсклы не смог переиграть Трубина, который вовремя вышел из ворот и накрыл удар.

На 32 минуте Шахтер в результате прессинга заставил ошибиться защиту Ворсклы. Пуцлин решил исправить ситуацию ценой фола на Майконе – очередной острый штрафной.

На этот раз стандартное положение выполнил Алан Патрик. Бразилец пробил низом в левый от Ризныка угол. Голкипер совершил великолепный сейв!

Под занавес тайма Шахтеру удалось выйти вперед. Алан Патрик отдал хитрый пас в штрафную на ход Мораесу. Жуниор легко оттер защитника и покатил мяч мимо Ризныка.

На последней минуте первого тайма Ворскла могла восстановить паритет. Кулачу разрешили пробить из пределов штрафной, но экс-игрок Шахтера пробил выше ворот.

А в компенсированное время Ворскле пришлось производить замену. Тилль столкнулся с Яворским и не смог продолжить игру. Футболиста отвезли в больницу.

Праздничный дубль Мораеса

После перерыва Ворскла решила играть первым номером и на 62 минуте была наказана. Алан Патрик вывел Мораеса на свидание с Ризныком. Нападающий легко переиграл голкипера и оформил дубль на свой день рождения. Для Жуниора это стал 100 гол в УПЛ. По этому показателю он обошел Андрея Ярмоленко.

После пропущенного гола Ворскла имела свой шанс аж на 80 минуте. После вбрасывания аута на левом фланге Степанюк пробивал с острого угла в штрафной "горняков". Игрок полтавчан пробил прямо в Трубина, который отбил мяч.

Через 6 минут хозяева получили еще один шанс хотя бы на гол престижа. Додо нарушил правила перед штрафной – стандарт. Удар со штрафного выполнил Чеснаков. Игрок Ворсклы низом обвел стенку, но Трубин уверенно забрал мяч в руки.

В итоге Шахтер отстоял преимущество и одержал важную победу. Благодаря победе донецкий клуб набрал 42 очка и занимает 2 место. Ворскла в дальнейшем удерживает 5 строчку.

Ворскла – Шахтер видеообзор