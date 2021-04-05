Важка перемога Динамо, Будівельник виграв Кубок України: головні новини спорту 4 квітня
Київське Динамо зберегло відрив від Шахтаря у 7 очок, а Будівельник виграв Кубок України. Огляд головних новин спорту за 4 квітня у дайджесті Спорт 24.
Джерело:24 канал
Будівельник – володар Кубка України
Черкаські Мавпи та Будівельник у столиці зіграли фінал Кубка України з баскетболу 2021 року. Перемогу здобув київський клуб.
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Черкаські Мавпи – Будівельник 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)
Команди провели досить рівну першу чверть, у якій невеликою перевагою володів Будівельник. У другій 10-хвилині номінальні гості наростили перевагу і пішли на велику перерву за +14.
Надалі Будівельник ще більше нарощував свою перевагу і не дозволив Черкаським Мавпам повернутися у гру.
Кияни перемогли Мавп 93:70 та завоювали п'ятий трофей в історії клубу.
Динамо зберегло відрив над Шахтарем
У неділю, 4 квітня, завершився 20 тур української Прем'єр-ліги (УПЛ). Недільна програма туру була відкрита в Ужгороді, де Минай розійшовся миром з Колосом.
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Наступна гра відбулася у Полтаві, де місцева Ворскла протистояла чинному чемпіону України Шахтарю. У нервовому протистоянні Шахтар здобув перемогу завдяки дублю Жуніора Мораеса.
Нападник у свій день народження забив свій 100 гол та обійшов Андрія Ярмоленка.
Підсолодити успіх Шахтаря могла Олександрія, яка ввечері приймала лідера УПЛ – Динамо. Господарі поля відкрили рахунок, однак у середині тайму Динамо відновило паритет.
Хоча кияни й переважали, але гра йшла до нічиєї. Тільки на 90 хвилині перемогу для Динамо вирвав Жерсон Родрігес. Відтак, Динамо за 6 турів до завершення сезону зберегло відрив над Шахтарем у 7 очок.
Усик зберіг місце у рейтингу The Ring
Український боксер Олександр Усик зберіг свою позицію в оновленому рейтингу The Ring. Усик продовжує входити у десятку найкращих боксерів важкої ваги за версією The Ring.
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Непереможний українець надалі утримує 10 місце. Для Усика це вже 16 тиждень у рейтингу. The Ring вперше включив Усика у рейтинг
наприкінці 2020 року.
У рейтингу відбулися тільки дві зміни. Ділліан Уайт піднявся на 3 місце після перемоги над Олександром Повєткіним. Росіянин опустився на 8 сходинку.
Володарем поясу The Ring надалі залишається Тайсон Ф'юрі. На першому місці в рейтингу Ентоні Джошуа.
Рейтинг важкої ваги від The Ring
Чемпіон – Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Деонтей Уайлдер (США)
- Ділліан Уайт (Велика Британія)
- Луїс Ортіс (Куба)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Енді Руїс (США)
- Майкл Хантер (США)
- Олександр Повєткін (Росія)
- Оскар Рівас (Колумбія)
- Олександр Усик (Україна)
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