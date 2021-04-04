Черкасские Мавпы и Будивельник в столице сыграли финал Кубка Украины по баскетболу 2021 года. Победу одержал киевский клуб.

Черкасские Мавпы – Будивельник 70:93 (20:23, 14:25, 16:23, 20:22)

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Хозяева площадки завладели небольшим преимуществом в стартовой четверти, после чего развили его до более убедительных +14 по итогам 20 минут игры.

"Мавпы" отвечали сопернику в первой четверти и не отпускали киевлян благодаря неплохой реализации трехочковых. Но во второй десятиминутке преимущество команды Игорса Миглиниекса, который вернулся к работе перед финалом, существенно укрепилось.

Будивельник благодаря Дэвенпорту получил солидное преимущество на подборах, а Буртт, отдав 7 ассистов за половину, не только стал лучшим по передачам, но и топ-скорером первой половины.

Защитник набрал 14 очков еще до большого перерыва, Будивельник реализовал 5 из 9 трехочковых, выиграл подбор и отлично использовал возможности для результативных быстрых атак.

Во второй половине Будивельник даже не дал сопернику шанса совершить камбэк. Киевляне увеличили преимущество до +20 и не отпускали его до финальной сирены.

Будивельник реализовал 10 из 19 трехочковых, продолжал доминировать в трехсекундной, тотально выиграв подбор, и уверенно довел матч до победы.

Киевляне победили Мавп 93:70 и завоевали пятый трофей в истории клуба.