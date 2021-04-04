Украинский боксер Александр Усик сохранил свою позицию в обновленном рейтинге The Ring. Усик продолжает входить в десятку лучших боксеров тяжелого веса по версии The Ring.

Непобедимый украинец в дальнейшем удерживает 10 место. Для Усика это уже 16 неделя в рейтинге. The Ring впервые включил Усика в рейтинг в конце 2020 года.

К слову Тайсон Фьюри опубликовал мощный баннер с Усиком: фото

В рейтинге произошли только два изменения. Диллиан Уайт поднялся на 3 место после победы над Александром Поветкиным. Россиянин опустился на 8 место.

Обладателем пояса The Ring продолжает оставаться Тайсон Фьюри. На первом месте в рейтинге Энтони Джошуа.

Рейтинг тяжелого веса от The Ring

Чемпион – Тайсон Фьюри (Великобритания)

1. Энтони Джошуа (Великобритания)

2. Деонтей Уайлдер (США)

3. Диллиан Уайт (Великобритания)

4. Луис Ортис (Куба)

5. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)

6. Энди Руис (США)

7. Майкл Хантер (США)

8. Александр Поветкин (Россия)

9. Оскар Ривас (Колумбия)

10. Александр Усик (Украина)

Украинский боксер Усик провел 2 поединка в тяжелом весе. Осенью 2019 года украинец одолел Чазза Уизерспуна. В октябре 2020 года Усик победил Дерека Чисору. Украинец – официальный претендент на титул WBO.