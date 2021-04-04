Закарпатский Минай и Колос из Ковалевки 4 апреля открыли воскресную программу 20 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) Поединок в Ужгороде завершился ничьей.

Минай – Колос 0:0

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Минай проводил первый матч после отставки Василия Кобина. Также изменения произошли в составе закарпатцев. В частности, Михаил Кополовец объявил о завершении карьеры.

Мощное начало от Колоса

Эти изменения отнюдь не интересовали Колос, который со стартовых минут зажал Минай в штрафной. Уже на 11 минуте гости могли открывать счет благодаря бывшим "динамовцам".

Кравченко сделал кросс с правого фланга в штрафную на Лысенко. Владимир пробил головой в левый от голкипера угол, но попал в стойку. Мяч отлетел в руки Поповича.

На 24 минуте Лысенко упустил еще один роскошный момент. Минай ошибся при выходе из обороны. По причине перехвата Лысенко вышел на рандеву с Поповичем, но не смог переиграть голкипера.

Через 4 минуты Поповичу снова пришлось выручать партнеров. После прострела Ильина с правого фланга Антюх остановил мяч в штрафной и следующим касанием пробил. Попович перевел на угловой.

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Минай выровнял игру

Второй тайм стал отражением первого. После перерыва Минай заметно прибавил и владел инициативой. Почти сразу хозяева получили прекрасную возможность выйти вперед.

Петров обрезал защиту неудачной передачей, которую перехватил Петрусенко и отдал на ход Нуриеву. Анатолий замешкался с ударом, но заработал очень опасный штрафной. Однако удар Сакива с метров 17 взяла на себя стенка.

А на 56 минуте Волынец впервые вступил в игру. После углового Нуриев классно набегал на ближний угол и направил мяч головой. Голкипер совершил эффектный сейв. На 64 минуте Минай имел еще одну возможность. Шиндер подыграл Нуриеву, который пробил с линии штрафной. Колос спас защитник, взявший на себя удар.

Почти через 10 минут Нуриев решился на удар с очень дальней дистанции. Казалось, что мяч летит в "девятку", однако попал в сетку с внешней стороны.

На 82 минуте на поле у Миная появился Угочукву. Легионер хозяев едва ли не первым прикосновением к мячу мог отметиться голом. После вбрасывания аута мяч в штрафной оказался в Угочукву, который сразу пробил, но не попал в нижний угол.

Нуриев мог вырвать победу для Миная на последней минуте основного времени. Анатолий вошел в штрафную с левого фланга, но пробил в руки Волынцу. В итоге игра завершилась логичной ничьей.

После 20 туров Колос занимает 6 место. Минай удерживает 13 строчку и всего на 2 очка опережает Рух, который замыкает таблицу.

Минай – Колос видеообзор