Минай неожиданно отобрал очки у Колоса в матче УПЛ: видео
Закарпатский Минай и Колос из Ковалевки 4 апреля открыли воскресную программу 20 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) Поединок в Ужгороде завершился ничьей.
Источник:24 канал
Минай – Колос 0:0
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Минай проводил первый матч после отставки Василия Кобина. Также изменения произошли в составе закарпатцев. В частности, Михаил Кополовец объявил о завершении карьеры.
Мощное начало от Колоса
Эти изменения отнюдь не интересовали Колос, который со стартовых минут зажал Минай в штрафной. Уже на 11 минуте гости могли открывать счет благодаря бывшим "динамовцам".
Кравченко сделал кросс с правого фланга в штрафную на Лысенко. Владимир пробил головой в левый от голкипера угол, но попал в стойку. Мяч отлетел в руки Поповича.
На 24 минуте Лысенко упустил еще один роскошный момент. Минай ошибся при выходе из обороны. По причине перехвата Лысенко вышел на рандеву с Поповичем, но не смог переиграть голкипера.
Через 4 минуты Поповичу снова пришлось выручать партнеров. После прострела Ильина с правого фланга Антюх остановил мяч в штрафной и следующим касанием пробил. Попович перевел на угловой.
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Минай выровнял игру
Второй тайм стал отражением первого. После перерыва Минай заметно прибавил и владел инициативой. Почти сразу хозяева получили прекрасную возможность выйти вперед.
Петров обрезал защиту неудачной передачей, которую перехватил Петрусенко и отдал на ход Нуриеву. Анатолий замешкался с ударом, но заработал очень опасный штрафной. Однако удар Сакива с метров 17 взяла на себя стенка.
А на 56 минуте Волынец впервые вступил в игру. После углового Нуриев классно набегал на ближний угол и направил мяч головой. Голкипер совершил эффектный сейв. На 64 минуте Минай имел еще одну возможность. Шиндер подыграл Нуриеву, который пробил с линии штрафной. Колос спас защитник, взявший на себя удар.
Почти через 10 минут Нуриев решился на удар с очень дальней дистанции. Казалось, что мяч летит в "девятку", однако попал в сетку с внешней стороны.
На 82 минуте на поле у Миная появился Угочукву. Легионер хозяев едва ли не первым прикосновением к мячу мог отметиться голом. После вбрасывания аута мяч в штрафной оказался в Угочукву, который сразу пробил, но не попал в нижний угол.
Нуриев мог вырвать победу для Миная на последней минуте основного времени. Анатолий вошел в штрафную с левого фланга, но пробил в руки Волынцу. В итоге игра завершилась логичной ничьей.
Минай – Колос видеообзор
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