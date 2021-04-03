16 июля состоится премьера фильма "Космический джем 2: Новое поколение". Главную роль в этой ленте исполнил баскетболист ЛеБрон Джеймс.

Перед выходом фильма был опубликован официальный трейлер ленты.

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Главным режиссером "Космического джема 2: Новое поколение" стал Малкольм Ли.

Это анимационно-игровой фильм, где наряду с ЛеБроном Джеймсом "сыграли" и персонажи мультвселенной Looney Tunes Багс Банни, Даффи Дак, Твити и другие.

Также в фильме снялся и сын ЛеБрона Джеймса Бронни.

Трейлер фильма "Космический джем 2"

Премьера фильма запланирована на 16 июля 2021 года.

Оригинальный фильм "Космический джем" вышел на большие экраны в 1996 году. Тогда главную роль исполнил Майкл Джордан.