Опубликован первый трейлер "Космического джема 2" с ЛеБроном Джеймсом: видео
16 июля состоится премьера фильма "Космический джем 2: Новое поколение". Главную роль в этой ленте исполнил баскетболист ЛеБрон Джеймс.
Источник:ютуб Warner Bros. Pictures
Перед выходом фильма был опубликован официальный трейлер ленты.
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Главным режиссером "Космического джема 2: Новое поколение" стал Малкольм Ли.
Это анимационно-игровой фильм, где наряду с ЛеБроном Джеймсом "сыграли" и персонажи мультвселенной Looney Tunes Багс Банни, Даффи Дак, Твити и другие.
Также в фильме снялся и сын ЛеБрона Джеймса Бронни.
Трейлер фильма "Космический джем 2"
Премьера фильма запланирована на 16 июля 2021 года.
Оригинальный фильм "Космический джем" вышел на большие экраны в 1996 году. Тогда главную роль исполнил Майкл Джордан.
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