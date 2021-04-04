37-летний Михаил Кополовец окончательно повесил бутсы на гвоздь. Футболист решил сосредоточиться на работе спортивного директора Миная.

Завершение эпохи легенды

В последнее время Михаил Кополовец совмещал карьеру футболиста и спортивного директора дебютанта УПЛ. Теперь 37-летний полузащитник принял решение сосредоточиться на работе функционера.

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Не исключено, что на его решение немного повлияла отставка Василия Кобина с мостика главного тренера Миная. Сейчас команду тренирует Николай Цимбал.

Кополовец объяснил свое решение тем, что сейчас клубу нужно набирать очки, чтобы выбраться из подвалов таблицы и не вылететь снова в Первую лигу Украины. Теперь он сосредоточится исключительно на работе спортивного директора.

В этом сезоне легендарный футболист вышел в футболке Миная лишь в одной игре против киевского Динамо. Михаил провел на поле 19 минут. Результативными действиями не отметился. Впервые пришел в структуру Миная в августе 2016 года в статусе игрока.