Легендарный Михаил Кополовец завершил карьеру футболиста
37-летний Михаил Кополовец окончательно повесил бутсы на гвоздь. Футболист решил сосредоточиться на работе спортивного директора Миная.
Источник:Футбол 1/2/3
Завершение эпохи легенды
В последнее время Михаил Кополовец совмещал карьеру футболиста и спортивного директора дебютанта УПЛ. Теперь 37-летний полузащитник принял решение сосредоточиться на работе функционера.
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Не исключено, что на его решение немного повлияла отставка Василия Кобина с мостика главного тренера Миная. Сейчас команду тренирует Николай Цимбал.
Кополовец объяснил свое решение тем, что сейчас клубу нужно набирать очки, чтобы выбраться из подвалов таблицы и не вылететь снова в Первую лигу Украины. Теперь он сосредоточится исключительно на работе спортивного директора.
В этом сезоне легендарный футболист вышел в футболке Миная лишь в одной игре против киевского Динамо. Михаил провел на поле 19 минут. Результативными действиями не отметился. Впервые пришел в структуру Миная в августе 2016 года в статусе игрока.
- Кополовец – воспитанник ужгородского футбола. Самую успешную карьеру Кополовец провел во львовских Карпатах, с которыми играл в Лиге Европы. Львам отдал 7 лет своей игровой карьеры. Также выступал за Закарпатье, Говерлу, белорусскую Белшину и немецкий Айнхайт.
- В украинском чемпионате Кополовец сыграл в 155 матчах, в которых отметился 6 голами.
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