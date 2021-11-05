Майк Тайсон вызвался готовить Джошуа к реваншу с Усиком

Легендарный Майк Тайсон готов подготовить Энтони Джошуа к бою-реваншу против Александра Усика. "Железный Майк" заявил, что британцу еще многому следует научиться в боксе.

"Я болтал чепуху, но он все еще молодой парень"

55-летний Майк Тайсон не только успевает тренироваться и готовиться к следующим выставочным поединкам, но и помогать другим. Команда Энтони Джошуа может солидно усилиться перед реваншем своего подопечного с Александром Усиком.

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Тайсон готов подготовить британского боксера ко второму бою с украинцем. Майк назвал Энтони ребенком, которому нужно еще многому научиться. А почему ребенком? "Железный Майк" назвал причину: "Он поздно начал заниматься боксом, поэтому Энтони до сих пор учится".

Готов ли помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я болтал чепуху, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду? Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт побери, просто ребенок. Он поздно начал заниматься боксом, поэтому Энтони до сих пор учится,

– заявил Майк Тайсон.

Напомним, что Тайсон уже вернулся на ринг. Американец провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего, который завершился ничьей. Такой результат не устроил "Железного Майка", поэтому тот со скандалом покинул ринг. Свой следующий поединок Майк хочет провести в феврале 2022 года.

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