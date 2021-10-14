Деньги будут поровну
Александр Усик имеет возможность второй раз подряд победить Энтони Джошуа. На этот раз много фанатов будет ждать нокаут от украинца.
Кстати Промоутер Фьюри прогнозирует нокаут для Джошуа в реванше с Усиком
Промоутер украинского боксера Александр Красюк заверил, что гонорар за второй поединок будет поделен поровну.
Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще тогда – 50 на 50,
– отметил промоутер.
Джошуа не упустил возможность активировать опцию реванша. Интересно, что такой шанс был лишь в случае поражения британца. Что и случилось. Если поражение бы потерпел украинец, то у Усика не было бы возможности взять у соперника реванш. Такими были условия контракта боя.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Пока неизвестно, где именно состоится реванш. Команда Александра хочет провести бой на глазах украинских фанатов. Джошуа не прочь провести реванш в Киеве.
- Первый поединок между боксерами завершился победой Усика по единогласному решению судей.
- На пресс-конференции в Украине Красюк с улыбкой на лице рассказал, что после подписания соглашения первого боя Усик обрадовался, что сможет побить Энтони дважды, мило назвав британца Антохой.
- Британский боксер еще на ринге сказал Александру, что теперь знает, как нанести поражение украинцу.
- Усик попытается нокаутировать Джошуа и защитить свои чемпионские пояса, которые отобрал у Энтони. Напомним, что в первом поединке в 12-м раунде украинец едва не положил соперника на канвас. Еще несколько секунд и Усик нокаутировал бы Энтони.