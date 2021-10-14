Деньги будут поровну

Александр Усик имеет возможность второй раз подряд победить Энтони Джошуа. На этот раз много фанатов будет ждать нокаут от украинца.

Кстати Промоутер Фьюри прогнозирует нокаут для Джошуа в реванше с Усиком

Промоутер украинского боксера Александр Красюк заверил, что гонорар за второй поединок будет поделен поровну.

Переговорный процесс уже не будет проходить. Мы обо всем договорились еще тогда – 50 на 50,

– отметил промоутер.

Джошуа не упустил возможность активировать опцию реванша. Интересно, что такой шанс был лишь в случае поражения британца. Что и случилось. Если поражение бы потерпел украинец, то у Усика не было бы возможности взять у соперника реванш. Такими были условия контракта боя.

Реванш Усик – Джошуа: что известно