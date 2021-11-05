"Я балакав нісенітницю, але він все ще молодий хлопець"

55-річний Майк Тайсон не лише встигає тренуватись та готуватись до наступних виставкових поєдинків, а й допомагати іншим. Команда Ентоні Джошуа може солідно підсилитись перед реваншем свого підопічного з Олександром Усиком.

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Тайсон готовий підготувати британського боксера до другого бою з українцем. Майк назвав Ентоні дитиною, які потрібно ще багато чого навчитись. А чому дитиною? "Залізний Майк" назвав причину: "Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться".

Чи готовий допомогти Джошуа з тренуваннями? Безперечно. Я балакав нісенітницю, але він все ще молодий хлопець. Йому, як і раніше, потрібно дуже багато чого навчитися. Розумієте, що я маю на увазі? Джошуа завжди буде людиною майбутнього, тому що він, чорт забирай, просто дитина. Він пізно почав займатися боксом, тож Ентоні досі вчиться,

– заявив Майк Тайсон.

Нагадаємо, що Тайсон вже повернувся на ринг. Американець провів виставковий бій проти Роя Джонса-молодшого, який завершився мировою. Такий результат не влаштував "Залізного Майка", тому той зі скандалом покинув ринг. Свій наступний поєдинок Майк хоче провести у лютому 2022 року.

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