"Я болтал чепуху, но он все еще молодой парень"
55-летний Майк Тайсон не только успевает тренироваться и готовиться к следующим выставочным поединкам, но и помогать другим. Команда Энтони Джошуа может солидно усилиться перед реваншем своего подопечного с Александром Усиком.
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Тайсон готов подготовить британского боксера ко второму бою с украинцем. Майк назвал Энтони ребенком, которому нужно еще многому научиться. А почему ребенком? "Железный Майк" назвал причину: "Он поздно начал заниматься боксом, поэтому Энтони до сих пор учится".
Готов ли помочь Джошуа с тренировками? Бесспорно. Я болтал чепуху, но он все еще молодой парень. Ему по-прежнему нужно очень многому научиться. Понимаете, что я имею в виду? Джошуа всегда будет человеком будущего, потому что он, черт побери, просто ребенок. Он поздно начал заниматься боксом, поэтому Энтони до сих пор учится,
– заявил Майк Тайсон.
Напомним, что Тайсон уже вернулся на ринг. Американец провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего, который завершился ничьей. Такой результат не устроил "Железного Майка", поэтому тот со скандалом покинул ринг. Свой следующий поединок Майк хочет провести в феврале 2022 года.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- Второй бой между боксерами должен состояться в феврале – марте 2022 года. Джошуа попытается взять реванш у Усика за поражение, которое украинец нанес ему в сентябре 2021 года. Их первый поединок продолжался все 12 раунде, а победу Александр одержал по единогласному решению судей.
- Украинский боксер отобрал чемпионские титулы, которыми владел Энтони. Где состоится противостояние пока неизвестно. Усик хочет привезти шоу в Украину. Джошуа не прочь провести бой на глазах родных фанатов украинца.
- Гонорар между боксерами будет поделен поровну. Об этом еще ранее рассказал промоутер Александр Красюк. Трилогии в истории противостояния Усик – Джошуа не будет.