Третьего боя не будет
Трилогии в противостоянии Александра Усика и Энтони Джошуа не будет. Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.
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Усик и Джошуа не повторят путь противостояния Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, которые провели три поединка – одна мировая и две победы нокаутом от "Цыганского короля".
У Усика и Джошуа все ограничится двумя поединками – независимо от результата реванша. Интересно, что в контракте первого боя реванш был прописан только в случае поражения Энтони, что и произошло.
Нет, в контракте такое не прописано. Я объясню. Есть поединок, есть матч-реванш – такая практика. Трилогия Фьюри – Уайлдер – это скорее, как исключение из правил, чем правило,
– рассказал Красюк.
Реванш Усик – Джошуа: что известно
- Боксеры должны провести реванш до 25 апреля. Второй поединок запланирован на февраль – март 2022 года.
- В первом поединке Усик одержал победу единогласным решением судей. Произошло это на глазах родных болельщиков Джошуа.
- Пока неизвестно, где состоится реванш. Украинская команда хочет провести поединок в Киеве.
- Оба бойца будут настроены только на победу. Британец захочет реабилитироваться в глазах поклонников, а главной задачей Александра остнается сохранение чемпионских поясов, которые он отобрал у соперника.