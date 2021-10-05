Майк Тайсон был удивлен реакцией британца Энтони Джошуа на поражение от украинца Александра Усика.

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Еще раз посмотрел бой Джошуа и Усика. Первое, что мне бросилось в глаза после боя, это как они относятся друг к другу - это заслуживает похвалы. Мне нравится, как Джошуа справляется с поражениями - всегда держится очень достойно,

- начал легендарный боксер.

"Не секрет, что иногда внутри меня просыпается маленький хейтер, но я был шокирован от того, какое примерное поведение они демонстрировали после завершения боя. Думаю, что в тот вечер каждый из бойцов одержал победу, на мой взгляд", – написал Тайсон.

Усик победил Джошуа в Лондоне: коротко