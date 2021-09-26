"Я думаю, Джошуа решится на реванш"

Украинский боксер отобрал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, которыми владел Энтони Джошуа. Александр Усик не против второй раз выйти на ринг против британца.

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Реванш с Джошуа украинец хотел бы провести в Киеве на НСК "Олимпийский". Об этом он заявил после триумфального поединка в Лондоне. Усик заявил, что если стороны договорятся о втором бое, то Энтони подойдет к нему более серьезно.

Александр поблагодарил соперника за противостояние и шансы, которые даровал ему Энтони.

Где бы я хотел провести реванш? В Киеве на НСК "Олимпийский". Решится ли на это Джошуа? Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучшим. Я думаю, он решится на реванш. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы. Критики? Я на них не обращаю внимания. Для меня это дополнительная мотивация,

– заявил Усик.

Грамотная победа Усика над Джошуа