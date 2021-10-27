"Я вернусь с боем в феврале"

55-летний американский боксер продолжает тренироваться и поддерживать форму. Уже в феврале 2022 года фанаты бокса снова смогут увидеть Майка Тайсона на ринге.

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"Железный Майк" раскрыл дату следующего поединка. Но не стал разглашать фамилию следующего соперника.

Я вернусь с боем в феврале, и наша команда довольно скептически настроена в отношении оппонента. Но этот соперник по-настоящему меня стимулирует,

– заявил Тайсон.

Не исключено, что Тайсон может выйти на ринг против блогера Логана Пола, который выстоял 8-раундовый выставочный бой против непобедимого Флойда Мейвезера. Кажется, что Логан понемногу перевоплощается из блогера в профессионального боксера.

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