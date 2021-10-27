"Я вернусь с боем в феврале"
55-летний американский боксер продолжает тренироваться и поддерживать форму. Уже в феврале 2022 года фанаты бокса снова смогут увидеть Майка Тайсона на ринге.
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"Железный Майк" раскрыл дату следующего поединка. Но не стал разглашать фамилию следующего соперника.
Я вернусь с боем в феврале, и наша команда довольно скептически настроена в отношении оппонента. Но этот соперник по-настоящему меня стимулирует,
– заявил Тайсон.
Не исключено, что Тайсон может выйти на ринг против блогера Логана Пола, который выстоял 8-раундовый выставочный бой против непобедимого Флойда Мейвезера. Кажется, что Логан понемногу перевоплощается из блогера в профессионального боксера.
Последний бой Майка Тайсона, который закончился скандалом
- 2020-й стал годом возвращения легендарного Майка Тайсона на ринг. Американец провел выставочный бой против Роя Джонса-младшего. В противостоянии была зафиксирована ничья. Такое решение разозлило "Железного Майка", который хотел победить.
- Ранее сообщалось, что следующим соперником Тайсона может стать Эвандер Холифилд. Эти легенды могли провести между собой третий бой. Информацию о поединке подтвердил Холифилд. Но неожиданно стороны не смогли договориться о деньгах за сражение.