Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес считает, что Василий Ломаченко недооценивает его возможности. Украинец и все любители бокса увидят на ринге на что способен Теофимо.

Уже на этой неделе, 17 октября, любители бокса наконец увидят, кто из боксеров уйдет победителем с ринга. Лопес считает, что люди не видят того в Ломаченко, что может увидеть он. У украинца есть сайд-степ (шаг в сторону от удара соперника), но Лопес может ответить мощным левым хуком, который может принести ему победу, сообщает The Ring.

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Пренебрежение со стороны Ломаченко

"Люди говорят, что его не остановить, но никто не видит того, что вижу я. У него есть его сайд-степ, а у меня левый хук, и есть шанс, что он попадет в него", – сказал Лопес.

По словам американца, все его возможности можно будет увидеть уже в поединке против Ломаченко, тогда недооценивание со стороны болельщиков и самого соперника исчезнет.

"У меня есть боксерские навыки, но никто еще не видел их в полной мере. Я бью с обеих рук. Я готов ко всему. Уверен, он недооценивает меня, но я этого не сделаю", – подчеркнул Лопес.

Добавим, что сначала Лопес разбрасывался словами о нокауте украинца, теперь же уверенность американца куда-то делась. Теофимо заявил, что готовится к полному 12-раундовому бою против Ломаченко, но продолжает придерживаться мнения, что уйдет с ринга победителем.

Боксеры обменивают роликами со своей подготовки к поединку. Сначала Лопес выложил видео, где видно, как мощно бьет по боксерской груше Теофимо. Все бы ничего, если бы на ней не был изображен его украинский соперник Василий Ломаченко. Не обошлось на рисунке и без Лопеса. Но Теофимо старается наносить удары исключительно по портрету украинца.

После этого официальный YouTube-канал Василия Ломаченко выложил огненное видео подготовки украинца к одному из самых ожидаемых поединков против Теофимо Лопеса.

Главное о бое Ломаченко – Лопес