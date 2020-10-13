Чемпіон IBF у легкій вазі Теофімо Лопес вважає, що Василь Ломаченко недооцінює його можливостей. Українець та всі любителі боксу побачать на ринзі на що здатен Теофімо.

Вже цього тижня, 17 жовтня, любителі боксу нарешті побачать, хто з боксерів вийде переможцем з рингу. Лопес вважає, що люди не бачать того у Ломаченку, що може побачити він. В українця є сайд-степ (крок у сторону від удару суперника), але Лопес може відповісти потужним лівим хуком, який може принести йому перемогу, повідомляє The Ring.

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Недооцінка зі сторони Ломаченка

"Люди кажуть, що його не зупинити, але ніхто не бачить того, що бачу я. У нього є його сайд-степ, а у мене лівий хук, і є шанс, що він потрапить на нього", – сказав Лопес.

За словами американця, всі його можливості можна буде побачити вже у поєдинку проти Ломаченка, тоді недооцінка зі сторони вболівальників та самого суперника зникне.

"У мене є боксерські навички, і ніхто ще не бачив їх повною мірою. Я б'ю з обох рук. Я готовий до всього. Упевнений, він недооцінює мене, але я цього не зроблю", – підкреслив Лопес.

Додамо, що спершу Лопес розкидувався словами про нокаут українця, тепер же впевненість американця кудись поділась. Теофімо заявив, що готується до повного 12-раундового бою проти Ломаченка, але далі дотримується думки, що вийде з рингу переможцем.

Боксери обмінюють роликами зі своєї підготовки до поєдинку. Спершу Лопес виклав відео, де видно, як потужно б'є по боксерській груші Теофімо. Все б нічого, якби на ній не було зображений його український суперник Василь Ломаченко. Не обійшло на малюнку і без Лопеса. Але Теофімо старається завдавати ударів виключно у портрет українця.

Після цього офіційний YouTube-канал Василя Ломаченко виклав вогняне відео підготовки українця до одного з найбільш очікуваних поєдинків проти Теофімо Лопеса.

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