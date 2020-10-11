Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес продолжает подготовку к бою против украинца Василия Ломаченко. Американец уже не уверен, что ему удастся завершить поединок нокаутом.

Чем меньше дней остается до боя против украинца, тем заявления одиозного Лопеса становятся скромнее. За менее чем неделю до поединка Лопес заявил, что он готовится к полному 12-раундовому бою. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Al Bernstein Unplugged: On Boxing. Его уверенность в нокауте в один момент просто куда-то исчезла.

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Уверенность Лопеса в победе угасает

Лопес не думает о том, чтобы отправит в нокаут Ломаченко. По его словам, он может много говорить, что нанесет украинцу поражение нокаутом, но все заявления бессмысленны, когда ты выходишь на ринг. Один удар в боксе может поставить уже с ног на голову.

Лопес заявил, что будет серьезно настроен, он постарается выдерживать темп украинского соперника и будет придумывать, как лучше поймать Ломаченко на ударе.

"Если бой будет приближаться к последним раундам и Ломаченко будет из последних сил стоять на ногах, тогда я использую такую прекрасную возможность", – подчеркнул американец.

Чемпион IBF подытожил, что никогда не выходит на ринг с мыслями о нокауте. Когда боксер думает об этом, то почти во всех случаях ему не удастся отправить соперника в нокаут. Поэтому команда американца готовится к полному 12-раундовому поединку против Василия Ломаченко.