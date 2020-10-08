Все меньше и меньше времени остается до боя в Лас-Вегасе, где Василий Ломаченко подерется с Теофимо Лопесом. Украинский боксер выложил мотивационный ролик по подготовке к поединку.

Официальный YouTube-канал Василия Ломаченко выложил огненное видео подготовки Ломаченко к одному из самых ожидаемых поединков против Теофимо Лопеса.

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Огненная подготовка Ломаченко

До боя осталось всего ничего – 10 дней. Поэтому боксеры усиленно проводят свои тренировки в зале. Сперва Теофимо показал, как отрабатывает удары по боксерской груше. Все бы ничего, если бы на ней не был изображен его украинский соперник Василий Ломаченко.

Теперь украинец решил выложить ролик, где видно, как готовится Ломаченко к бою за океаном.

Интересным нюансом контракта поединка является то, что в соглашении нет пункта о бое-реванше. Впрочем, по словам руководителя промоутерской компании Top Rank Боба Арума, если боксеры захотят выйти друг против друга снова, то реванш может состояться.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.

Также может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и разрешили собирать на мероприятиях до 250 человек. Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.

Подготовка Ломаченко к бою против Лопеса