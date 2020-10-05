Осталось уже менее двух недель до одного из самых ожидаемых поединков 2020 года. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO Василий Ломаченко уже 17 октября попытается объединить титулы в поединке с обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом.

Top Rank Boxing опубликовал официальный трейлер боя между Лопесом и Ломаченко. Ролик длится чуть меньше двух минут.

К теме: Абсолютный чемпион в 23 года: Лопес позарился на рекорд " Железного Майка"

Те, кто создал такой трейлер, попытались вспомнить в трейлере все яркие нокауты и победы обоих боксеров.

За более чем месяц промо поединка Ломаченко – Лопес появилось на Instagram-странице lomus_official. Ранее Top Rank представила официальный постер.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).

Боксеры подписали контракт несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.

В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.

До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.

Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.

Также может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и разрешили собирать на мероприятиях до 250 человек.

Официальный трейлер боя