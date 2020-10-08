Бой между Ломаченко и Лопесом уже не за горами, а американец продолжает подогревать интерес к поединку. На этот раз от мощных ударов Теофимо пострадала боксерская грушу с изображением украинца Василия Ломаченко.

Уже 17 октября любители бокса смогут увидеть один из самых ожидаемых боксерских поединков года, на ринге встретится чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBС Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко и чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес. Официальный Instagram-аккаунт Top Rank поделился роликом с тренировки американца.

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Подготовка Лопеса

На видео видно, как мощно бьет по боксерской груше Теофимо. Все бы ничего, если бы на ней не был изображен его украинский соперник Василий Ломаченко. Не обошлось на рисунке и без Лопеса. Но Теофимо старается наносить удары исключительно по портрету украинца.

Немного больше недели осталось до того, как боксеры встретятся на ринге в Лас-Вегасе.

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