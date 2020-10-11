Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес уверен, что Василий Ломаченко является очень комфортным для него соперником. Американец любит боксировать на ринге против левши.

Лопес поделился ожиданиями от боя с украинцем Ломаченко, который состоится уже 17 октября, в эфире подкаста Al Bernstein Unplugged: On Boxing. Американский боксер продолжает всех уверять, что бой против украинского боксера завершится его победой.

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Козырь Лопеса – правая рука

По его словам, он любит драться на ринге с левшами. Из-за того, что его правая рука все время работает, он постоянно прицеливается справа. Американец считает, что удары с правой руки будут одним из его главных козырей в этом бою.

"Посмотрим, что произойдет. Мы увидим, что я могу и что не могу сделать против Ломаченко. Я ожидаю, что смогу сделать все, что я запланировал. Я не только мощный, но еще быстрый и взрывной. Это однозначно будет хороший поединок", – сказал Лопес.

Боксеры обмениваются роликами о своей подготовке к поединку. Сперва Лопес выложил видео, где видно, как мощно бьет по боксерской груше Теофимо. Все бы ничего, если бы на ней не был изображен его украинский соперник Василий Ломаченко. Не обошлось на рисунке и без Лопеса. Но Теофимо старается наносить удары исключительно в портрет украинца.

После этого официальный YouTube-канал Василия Ломаченко выложил огненное видео подготовки украинца к одному из самых ожидаемых поединков против Теофимо Лопеса.

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