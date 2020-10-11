Лопес открыл главный козырь в бою с Ломаченко – американец надеется, что его план сработает
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес уверен, что Василий Ломаченко является очень комфортным для него соперником. Американец любит боксировать на ринге против левши.
Лопес поделился ожиданиями от боя с украинцем Ломаченко, который состоится уже 17 октября, в эфире подкаста Al Bernstein Unplugged: On Boxing. Американский боксер продолжает всех уверять, что бой против украинского боксера завершится его победой.
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Козырь Лопеса – правая рука
По его словам, он любит драться на ринге с левшами. Из-за того, что его правая рука все время работает, он постоянно прицеливается справа. Американец считает, что удары с правой руки будут одним из его главных козырей в этом бою.
"Посмотрим, что произойдет. Мы увидим, что я могу и что не могу сделать против Ломаченко. Я ожидаю, что смогу сделать все, что я запланировал. Я не только мощный, но еще быстрый и взрывной. Это однозначно будет хороший поединок", – сказал Лопес.
Боксеры обмениваются роликами о своей подготовке к поединку. Сперва Лопес выложил видео, где видно, как мощно бьет по боксерской груше Теофимо. Все бы ничего, если бы на ней не был изображен его украинский соперник Василий Ломаченко. Не обошлось на рисунке и без Лопеса. Но Теофимо старается наносить удары исключительно в портрет украинца.
После этого официальный YouTube-канал Василия Ломаченко выложил огненное видео подготовки украинца к одному из самых ожидаемых поединков против Теофимо Лопеса.
Главное о бое Ломаченко – Лопес
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.
- Интересным нюансом в их контракте является то, что в соглашении отсутствует пункт о бое-реванше.
- Также может состояться при минимальном количестве зрителей. Власти штата Невада ослабили ограничения и разрешили собирать на мероприятиях до 250 человек.
- Top Rank уже выложил официальный трейлер боя между Ломаченко и Лопесом.