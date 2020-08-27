Промоутерская компания Top Rank, которая организует бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом, все еще надеется провести шоу с болельщиками на трибунах. Top Rank надеется получить разрешение от правительства США, чтобы впустить фанатов на трибуны.

Глава Top Rank Боб Арум рассказал, что поединок Ломаченко с Лопесом может пройти со зрителями. Об этом информирует ESPN.

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Бой может посетить ограниченное количество зрителей

Арум заявил, что на бой сможет попасть ограниченное количество болельщиков. Однако это решение еще должны принять на высшем уровне.

Если мы получим добро от правительства, от атлетической комиссии штата Невада, то рассмотрим возможность проведения боя на MGM Grand с ограниченным количеством зрителей. Если это невозможно, бой будет в "пузыре",

– сказал Арум.

Что такое "пузырь"? В США некоторые спортивные события происходят в так называемой изоляции. Команды заранее изолируют от внешнего мира, чтобы избежать малейшей возможности заразиться COVID-19.

Когда бой Ломаченко – Лопес

Бой чемпионов мира запланирован на 17 октября 2020 года. На кону будут пояса WBC, WBA, WBO и IBF.

Боксеры вроде уже подписали контракт несмотря на то, что Лопес требовал больший гонорар.