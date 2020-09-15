Бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко будет одним из самых ожидаемых боксерских поединков в 2020 году. Этот бой станет единственным между боксерами, в контракте не прописан реванш.

Недавно американец наконец подписал контракт о бое с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко. Но в соглашении неожиданно отсутствует пункт о бое-реванше, об этом сообщил сам Теофимо Лопес.

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Без реванша

По словам Теофимо, на кону будет пять поясов, не четыре. Среди них – франчайзинговый титул WBC. Американец дерзко заявил, что после того, как он получит победу, Маурисио Сулейман наденет на него этот пояс.

На вопрос о будущих соперниках он ответил, что он будет драться только с теми, у кого есть какой-то титул. Несмотря на это Теофимо заявил, что готов драться с любым боксером, поединок с Дэвисом – не исключение.

Ломаченко – Лопес: главное о бое