Будет ли реванш боя Лопес – Ломаченко: неожиданные детали контракта
Бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко будет одним из самых ожидаемых боксерских поединков в 2020 году. Этот бой станет единственным между боксерами, в контракте не прописан реванш.
Недавно американец наконец подписал контракт о бое с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко. Но в соглашении неожиданно отсутствует пункт о бое-реванше, об этом сообщил сам Теофимо Лопес.
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Без реванша
По словам Теофимо, на кону будет пять поясов, не четыре. Среди них – франчайзинговый титул WBC. Американец дерзко заявил, что после того, как он получит победу, Маурисио Сулейман наденет на него этот пояс.
На вопрос о будущих соперниках он ответил, что он будет драться только с теми, у кого есть какой-то титул. Несмотря на это Теофимо заявил, что готов драться с любым боксером, поединок с Дэвисом – не исключение.
Ломаченко – Лопес: главное о бое
- Поединок за звание абсолютного чемпиона мира запланирован на 17 октября и должен состояться в MGM Grand в Лас-Вегасе (США).
- Боксеры подписали контракт, несмотря на то, что 23-летний Теофимо Лопес требовал больший гонорар.
- В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.
- До сих пор только один украинец становился абсолютным чемпионом мира. В 2018 году соответствующее достижение покорилось Александру Усику.