Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес, который станет следующим соперником Василия Ломаченко, обладает нокаутирующим ударом. Американский боксер выиграл все 15 поединков на профессиональном ринге. В 12 боях Теофимо отправлял соперников в нокаут.

Из 15 поединков с участием 23-летнего Лопеса только два длились более шести раундов. Об этом сообщает 24 канал.

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Самой любимой трехминуткой Лопеса является вторая. Он шесть раз отправлял своих соперников в нокаут во втором раунде.

Благодаря нокауту в своем предыдущем поединке Лопес стал чемпион мира. Он грубо нокаутировал Ричарда Комми.

Удар Лопеса настолько силен, что его соперники резко теряют координацию. Следовательно, Ломаченко нужно быть внимательным.

Видео лучших нокаутов Лопеса